Ціна Finance Vote (FVT)
Поточна ціна Finance Vote (FVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.97K USD. Ціна FVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finance Vote:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.32 USD
- зміна ціни Finance Vote протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 204.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finance Vote до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finance Vote до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finance Vote до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finance Vote до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.22%
|60 днів
|$ 0
|+7.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finance Vote: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-11.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.
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