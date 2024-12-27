Сьогоднішня ціна Finance Vote (FVT)

Поточна ціна Finance Vote (FVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.97K USD. Ціна FVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finance Vote:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.32 USD

- зміна ціни Finance Vote протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 204.71M USD

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