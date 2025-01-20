Ціна Finance Blocks (FBX)
Поточна ціна Finance Blocks (FBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finance Blocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.11K USD
- зміна ціни Finance Blocks протягом дня — +0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finance Blocks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finance Blocks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finance Blocks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finance Blocks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.00%
|30 днів
|$ 0
|-49.18%
|60 днів
|$ 0
|-11.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finance Blocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.00%
-3.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Finance Blocks works as a Platform as a Service (PaaS) solution to Rural Financial Institutions through which they can digitize their banking process. Finance Blocks is backed by cutting-edge technology that enables institutions to provide seamless financial offerings to rural populations. Finance Blocks has integrated Polygon protocol and intends to push all information to the Ethereum Blockchain.The platform connects seamlessly with national identity systems and extends a secure repository for user identification data on the blockchain.
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