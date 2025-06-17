Ціна FINANCE (FINANCE)
Поточна ціна FINANCE (FINANCE) сьогодні становить 0,00001067 USD з ринковою капіталізацією $ 106,66K USD. Ціна FINANCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FINANCE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FINANCE протягом дня — -38,90%
- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD
Отримуйте оновлення цін FINANCE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FINANCE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FINANCE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FINANCE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FINANCE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FINANCE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-38,90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FINANCE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8,24%
-38,90%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's not personal, it's FINANCE. FINANCE is a memecoin on Avalanche. Launched from Arena, FINANCE looks to separate itself from other memecoins by being business and finance themed. By launching on Arena 2.5% of FINANCE will be airdropped to Arena Champions. FINANCE is a memecoin that creates business themed meme content as well as videos. By launching on Arena a community of likeminded memecoin holders is formed.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки FINANCE (FINANCE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FINANCE зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FINANCE до VND
₫0,28078105
|1 FINANCE до AUD
A$0,0000162184
|1 FINANCE до GBP
￡0,0000077891
|1 FINANCE до EUR
€0,0000091762
|1 FINANCE до USD
$0,00001067
|1 FINANCE до MYR
RM0,0000452408
|1 FINANCE до TRY
₺0,0004199712
|1 FINANCE до JPY
¥0,0015403212
|1 FINANCE до RUB
₽0,0008388754
|1 FINANCE до INR
₹0,0009177267
|1 FINANCE до IDR
Rp0,1749180048
|1 FINANCE до KRW
₩0,0144972223
|1 FINANCE до PHP
₱0,0006015746
|1 FINANCE до EGP
￡E.0,0005362742
|1 FINANCE до BRL
R$0,000058685
|1 FINANCE до CAD
C$0,0000144045
|1 FINANCE до BDT
৳0,0013043008
|1 FINANCE до NGN
₦0,0164406561
|1 FINANCE до UAH
₴0,0004433385
|1 FINANCE до VES
Bs0,00108834
|1 FINANCE до PKR
Rs0,0030191832
|1 FINANCE до KZT
₸0,0054689085
|1 FINANCE до THB
฿0,0003458147
|1 FINANCE до TWD
NT$0,0003138047
|1 FINANCE до AED
د.إ0,0000391589
|1 FINANCE до CHF
Fr0,0000086427
|1 FINANCE до HKD
HK$0,0000836528
|1 FINANCE до MAD
.د.م0,000097097
|1 FINANCE до MXN
$0,0002019831