Сьогоднішня ціна Filter AI (FILTER)

Поточна ціна Filter AI (FILTER) сьогодні становить 0.00845106 USD з ринковою капіталізацією $ 589.88K USD. Ціна FILTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Filter AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.26 USD

- зміна ціни Filter AI протягом дня — +1.07%

- циркуляційна пропозиція – 69.80M USD

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