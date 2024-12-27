Ціна Filter AI (FILTER)
Поточна ціна Filter AI (FILTER) сьогодні становить 0.00845106 USD з ринковою капіталізацією $ 589.88K USD. Ціна FILTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Filter AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.26 USD
- зміна ціни Filter AI протягом дня — +1.07%
- циркуляційна пропозиція – 69.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Filter AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Filter AI до USD становила $ -0.0026587262.
За останні 60 днів зміна ціни Filter AI до USD становила $ -0.0052306847.
За останні 90 днів зміна ціни Filter AI до USD становила $ -0.012945887877790038.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.07%
|30 днів
|$ -0.0026587262
|-31.46%
|60 днів
|$ -0.0052306847
|-61.89%
|90 днів
|$ -0.012945887877790038
|-60.50%
Останній аналіз цін Filter AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
+1.07%
+15.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Filter AI specializes in developing advanced AI bots and agents to enhance data management and provide valuable insights. By utilizing large language models (LLMs), intelligent agents, and SQL queries, their solutions streamline interactions and deliver practical, actionable information. Filter AI focuses on improving how both individuals and projects handle and understand data, making these processes more efficient and user-friendly.
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