Сьогоднішня ціна Filipcoin (FCP)

Поточна ціна Filipcoin (FCP) сьогодні становить 0.0000782 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Filipcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD

- зміна ціни Filipcoin протягом дня — -0.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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