Ціна Filipcoin (FCP)
Поточна ціна Filipcoin (FCP) сьогодні становить 0.0000782 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Filipcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD
- зміна ціни Filipcoin протягом дня — -0.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Filipcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Filipcoin до USD становила $ +0.0000023287.
За останні 60 днів зміна ціни Filipcoin до USD становила $ +0.0000054098.
За останні 90 днів зміна ціни Filipcoin до USD становила $ +0.00001042992541541537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.93%
|30 днів
|$ +0.0000023287
|+2.98%
|60 днів
|$ +0.0000054098
|+6.92%
|90 днів
|$ +0.00001042992541541537
|+15.39%
Останній аналіз цін Filipcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-0.93%
-1.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FILIPCOIN is creating a blockchain ecosystem for mobile application services in the service economy sector. Unlike other projects in the cryptocurrency world, FILIPCOIN holders already gains automatic access to a developed and fully-functional application for small businesses and entrepreneurs, with additional uses and benefits in the pipeline. However, as we will detail in this Whitepaper, we intend to introduce additional functionalities and progressively integrate the application into the Ethereum blockchain.
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