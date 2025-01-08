Ціна Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL)
Поточна ціна Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) сьогодні становить 0.04504818 USD з ринковою капіталізацією $ 90.04K USD. Ціна SFIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Filecoin Standard Full Hashrate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.13 USD
- зміна ціни Filecoin Standard Full Hashrate протягом дня — -9.35%
- циркуляційна пропозиція – 2.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Filecoin Standard Full Hashrate до USD становила $ -0.00464650119208939.
За останні 30 днів зміна ціни Filecoin Standard Full Hashrate до USD становила $ -0.0126702781.
За останні 60 днів зміна ціни Filecoin Standard Full Hashrate до USD становила $ +0.0023924682.
За останні 90 днів зміна ціни Filecoin Standard Full Hashrate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00464650119208939
|-9.35%
|30 днів
|$ -0.0126702781
|-28.12%
|60 днів
|$ +0.0023924682
|+5.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Filecoin Standard Full Hashrate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-9.35%
-6.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SFIL Aims to Build a More Transparent, Efficient and Free Filecoin Mining Ecosystem.
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