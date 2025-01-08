Сьогоднішня ціна Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL)

Поточна ціна Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) сьогодні становить 0.04504818 USD з ринковою капіталізацією $ 90.04K USD. Ціна SFIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Filecoin Standard Full Hashrate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.13 USD

- зміна ціни Filecoin Standard Full Hashrate протягом дня — -9.35%

- циркуляційна пропозиція – 2.00M USD

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