Токеноміка Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Дізнайтеся ключову інформацію про Figure Heloc (FIGR_HELOC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:49:46 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Figure Heloc (FIGR_HELOC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 14,48B
Загальна пропозиція:
$ 13,92B
Циркуляційна пропозиція:
$ 13,92B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 14,48B
Історичний максимум:
$ 1,37
Історичний мінімум:
$ 0,155357
Поточна ціна:
$ 1,04
Інформація Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Офіційний вебсайт:
https://www.figure.com
Whitepaper:
https://www.figure.com/about/

Токеноміка Figure Heloc (FIGR_HELOC): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Figure Heloc (FIGR_HELOC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів FIGR_HELOC, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FIGR_HELOC, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку FIGR_HELOC, досліджуйте ціну токена FIGR_HELOC в реальному часі!

Прогноз ціни FIGR_HELOC

Хочете знати, куди рухається FIGR_HELOC? Наша сторінка прогнозу ціни FIGR_HELOC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності