Інформація щодо ціни Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,999939 $ 0,999939 $ 0,999939 Мін. за 24 год $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,999939$ 0,999939 $ 0,999939 Макс. за 24 год $ 1,01$ 1,01 $ 1,01 Рекордний максимум $ 1,062$ 1,062 $ 1,062 Найнижча ціна $ 0,883674$ 0,883674 $ 0,883674 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,24%

Актуальна ціна Figure Heloc (FIGR_HELOC) становить $1,009. За останні 24 години FIGR_HELOC торгувався між мінімумом у $ 0,999939 і максимумом у $ 1,01, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIGR_HELOC становить $ 1,062, тоді як його історичний мінімум — $ 0,883674.

Що стосується короткострокових результатів, то FIGR_HELOC змінився на -0,00% за останню годину, +0,86% за 24 години та на -3,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Ринкова капіталізація $ 13,34B$ 13,34B $ 13,34B Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,34B$ 13,34B $ 13,34B Циркуляційне постачання 13,22B 13,22B 13,22B Загальна пропозиція 13 217 658 294,368 13 217 658 294,368 13 217 658 294,368

Поточна ринкова капіталізація Figure Heloc — $ 13,34B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIGR_HELOC — 13,22B, зі загальною пропозицією 13217658294.368. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,34B.