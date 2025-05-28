Сьогоднішня ціна Fightly (SFT)

Поточна ціна Fightly (SFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,81K USD. Ціна SFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fightly:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Fightly протягом дня — -22,80%

- циркуляційна пропозиція – 695,01M USD

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