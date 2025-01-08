Ціна Fight Of The Ages (FOTA)
Поточна ціна Fight Of The Ages (FOTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.18 USD. Ціна FOTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fight Of The Ages:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.18 USD
- зміна ціни Fight Of The Ages протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 6.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fight Of The Ages до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fight Of The Ages до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fight Of The Ages до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fight Of The Ages до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+16.14%
|60 днів
|$ 0
|-17.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fight Of The Ages: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog
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