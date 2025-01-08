Сьогоднішня ціна Fight Of The Ages (FOTA)

Поточна ціна Fight Of The Ages (FOTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.18 USD. Ціна FOTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fight Of The Ages:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.18 USD

- зміна ціни Fight Of The Ages протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 6.97M USD

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