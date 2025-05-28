Сьогоднішня ціна FiFi (FIFI)

Поточна ціна FiFi (FIFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 82,57K USD. Ціна FIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FiFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FiFi протягом дня — +6,10%

- циркуляційна пропозиція – 970,03M USD

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