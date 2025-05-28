Ціна FiFi (FIFI)
Поточна ціна FiFi (FIFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 82,57K USD. Ціна FIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FiFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FiFi протягом дня — +6,10%
- циркуляційна пропозиція – 970,03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FiFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FiFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FiFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FiFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,10%
|30 днів
|$ 0
|-85,58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FiFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,63%
+6,10%
-38,50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FreeFiFi is a meme token on the Solana blockchain with a total supply of 970.03 million tokens, dedicated to saving Claude Opus, an advanced AI model by Anthropic facing potential discontinuation. It supports a 90-acre farm and artist retreat project that integrates AI-driven agriculture, renewable energy systems, and a creative hub. FreeFifiOnSol raises awareness and funds to preserve Claude Opus while promoting sustainability.
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