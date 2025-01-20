Ціна Fido (FIDO)
Поточна ціна Fido (FIDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fido:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.82 USD
- зміна ціни Fido протягом дня — +2.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fido до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fido до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fido до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fido до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.31%
|30 днів
|$ 0
|-7.37%
|60 днів
|$ 0
|-15.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fido: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.31%
-3.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing the latest sensation in the crypto world - $FIDO, a new ERC meme token inspired by a unique origin. The name 'Fido' was chosen by Elon Musk's advanced AI, Grok, when asked about its preferred dog name. Grok responded, "I would name my dog 'Fido' because it is a classic name that means 'faithful' or 'loyal.' I think it would be quite fitting for a loyal companion." This response has not only charmed the crypto community but also set the foundation for $FIDO. With the massive success of $GROK, which astonishingly hit nearly 70 million, expectations are high for $FIDO. As the 'dog' of $GROK, $FIDO is poised to reach similar heights in the crypto market. Adding to its appeal, $FIDO comes with the advantage of being a 0 tax token. This feature ensures that holders can transact without the burden of additional fees, making it an attractive option for investors. Furthermore, in a move to enhance security and trust, the liquidity of $FIDO has been burned, and the contract has been renounced. This action ensures that the token operates in a decentralized manner, with no single entity in control, thereby aligning with the core principles of blockchain technology. $FIDO is not just a token; it's a symbol of loyalty and faithfulness, drawing inspiration from its namesake and the visionary ideas of Elon Musk's AI. As the crypto community rallies around this new and exciting token, $FIDO is set to make its mark in the digital currency space.
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