Ціна Fidira (FID)
Поточна ціна Fidira (FID) сьогодні становить 0.00090015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fidira:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 389.18 USD
- зміна ціни Fidira протягом дня — -1.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FID.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fidira до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fidira до USD становила $ -0.0003500505.
За останні 60 днів зміна ціни Fidira до USD становила $ -0.0005303513.
За останні 90 днів зміна ціни Fidira до USD становила $ -0.0021624388221233275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.84%
|30 днів
|$ -0.0003500505
|-38.88%
|60 днів
|$ -0.0005303513
|-58.91%
|90 днів
|$ -0.0021624388221233275
|-70.60%
Останній аналіз цін Fidira: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-1.84%
-20.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fidira is developing a distribution portal for NFT projects. We are the picks and shovels of the NFT gold rush, enabling partners access to a scale of global crypto onboarding of new users never seen before through our global gift card distribution network. Our NFT partners will offer their own exclusive NFTs through Fidira gift cards to promote their project to new global audiences. This will drive excitement and crypto card sales through our global digital and retail network, enabling Fidira to be in over 100,000 retailers globally. Fidira will be able to offer unique exposure to crypto and NFTs. Fidira will offer NFT partners distribution of their exclusive artwork and NFTs through the innovative Fidira staking portal which allows users access to NFT catalogues and drive onboarding into our partners ecosystems. Built on the Polygon Layer 2 Ethereum network, Fidira is developing an ecosystem that provides an easy avenue for users to start their cryptocurrency journey. It will be accessible, simple and secure. Highlights/features: Fidira aims to simplify entry into the crypto ecosystem by using gift cards. Anyone can become a crypto holder by purchasing our gift cards through our global retail distribution network. We offer both physical and virtual gift cards to accommodate users transitioning from the mainstream market. Our gift cards bring NFTs to life as each gift card contains a unique NFT. Fidira also encourages NFT participation. We are the first platform providing mass access to crypto NFTs worldwide to new audiences.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FID до AUD
A$0.0014312385
|1 FID до GBP
￡0.00072012
|1 FID до EUR
€0.000864144
|1 FID до USD
$0.00090015
|1 FID до MYR
RM0.003996666
|1 FID до TRY
₺0.032297382
|1 FID до JPY
¥0.136174692
|1 FID до RUB
₽0.0872335365
|1 FID до INR
₹0.0788981475
|1 FID до IDR
Rp14.756555016
|1 FID до PHP
₱0.052226703
|1 FID до EGP
￡E.0.0452325375
|1 FID до BRL
R$0.00522087
|1 FID до CAD
C$0.001278213
|1 FID до BDT
৳0.109836303
|1 FID до NGN
₦1.3495498875
|1 FID до UAH
₴0.0374732445
|1 FID до VES
Bs0.054009
|1 FID до PKR
Rs0.252348051
|1 FID до KZT
₸0.45925653
|1 FID до THB
฿0.030515085
|1 FID до TWD
NT$0.029560926
|1 FID до CHF
Fr0.000810135
|1 FID до HKD
HK$0.0070121685
|1 FID до MAD
.د.م0.0090465075