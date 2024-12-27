Сьогоднішня ціна Fideum (FI)

Поточна ціна Fideum (FI) сьогодні становить 0.00412591 USD з ринковою капіталізацією $ 16.50M USD. Ціна FI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fideum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77M USD

- зміна ціни Fideum протягом дня — +8.93%

- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD

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