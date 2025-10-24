Інформація щодо ціни Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Мін. за 24 год $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Макс. за 24 год $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Рекордний максимум $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Найнижча ціна $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Fidelity Digital Interest Token (FDIT) становить $1. За останні 24 години FDIT торгувався між мінімумом у $ 1,0 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FDIT становить $ 1,0, тоді як його історичний мінімум — $ 1,0.

Що стосується короткострокових результатів, то FDIT змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Ринкова капіталізація $ 230,95M$ 230,95M $ 230,95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 230,95M$ 230,95M $ 230,95M Циркуляційне постачання 230,95M 230,95M 230,95M Загальна пропозиція 230 953 588,16 230 953 588,16 230 953 588,16

Поточна ринкова капіталізація Fidelity Digital Interest Token — $ 230,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FDIT — 230,95M, зі загальною пропозицією 230953588.16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 230,95M.