Актуальна ціна Fidelity Digital Interest Token сьогодні становить 1 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FDIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FDIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fidelity Digital Interest Token сьогодні становить 1 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FDIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FDIT на MEXC вже зараз.

Докладніше про FDIT

Інформація про ціну FDIT

Офіційний вебсайт FDIT

Токеноміка FDIT

Прогноз ціни FDIT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Fidelity Digital Interest Token

Ціна Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FDIT до USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Fidelity Digital Interest Token (FDIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:00:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Мін. за 24 год
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Fidelity Digital Interest Token (FDIT) становить $1. За останні 24 години FDIT торгувався між мінімумом у $ 1,0 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FDIT становить $ 1,0, тоді як його історичний мінімум — $ 1,0.

Що стосується короткострокових результатів, то FDIT змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

$ 230,95M
$ 230,95M$ 230,95M

--
----

$ 230,95M
$ 230,95M$ 230,95M

230,95M
230,95M 230,95M

230 953 588,16
230 953 588,16 230 953 588,16

Поточна ринкова капіталізація Fidelity Digital Interest Token — $ 230,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FDIT — 230,95M, зі загальною пропозицією 230953588.16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 230,95M.

Історія ціни Fidelity Digital Interest Token (FDIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fidelity Digital Interest Token до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Fidelity Digital Interest Token до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Fidelity Digital Interest Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fidelity Digital Interest Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Fidelity Digital Interest Token (USD)

Скільки коштуватиме Fidelity Digital Interest Token (FDIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fidelity Digital Interest Token (FDIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fidelity Digital Interest Token.

Перегляньте прогноз ціни Fidelity Digital Interest Token вже зараз!

FDIT до місцевих валют

Токеноміка Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Розуміння токеноміки Fidelity Digital Interest Token (FDIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FDIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Скільки сьогодні коштує Fidelity Digital Interest Token (FDIT)?
Актуальна ціна FDIT у USD становить 1,0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FDIT до USD?
Поточна ціна FDIT до USD — $ 1,0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fidelity Digital Interest Token?
Ринкова капіталізація FDIT — $ 230,95M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FDIT?
Циркуляційна пропозиція FDIT — 230,95M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FDIT?
FDIT досяг історичної максимальної ціни у 1,0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FDIT?
Історична мінімальна ціна FDIT становила 1,0 USD.
Який обсяг торгівлі FDIT?
Актуальний обсяг торгівлі FDIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FDIT цього року?
FDIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FDIT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:00:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.