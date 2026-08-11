Сьогоднішня ціна Fidelity Digital Dollar

Поточна ціна Fidelity Digital Dollar (FIDD) сьогодні становить $ 0.999442, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FIDD до USD становить $ 0.999442 за FIDD.

Fidelity Digital Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48,323,399, з циркуляційною пропозицією у 48.35M FIDD. Протягом останніх 24 годин FIDD торгувався між $ 0.999118 (мінімум) та $ 1.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.011, тоді як історичний мінімум — $ 0.994161.

У короткостроковій динаміці FIDD змінився на -0.00% за останню годину та на +0.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.32M.

Ринкова інформація щодо Fidelity Digital Dollar (FIDD)

Ринкова капіталізація $ 48.32M$ 48.32M $ 48.32M Обсяг (за 24 год) $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48.32M$ 48.32M $ 48.32M Циркуляційне постачання 48.35M 48.35M 48.35M Загальна пропозиція 48,350,302.98 48,350,302.98 48,350,302.98

Поточна ринкова капіталізація Fidelity Digital Dollar — $ 48.32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.32M. Циркуляційна пропозиція FIDD — 48.35M, зі загальною пропозицією 48350302.98. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48.32M.