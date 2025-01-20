Ціна Fidance (FDC)
Поточна ціна Fidance (FDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fidance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 891.99 USD
- зміна ціни Fidance протягом дня — +4.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fidance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fidance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fidance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fidance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.07%
|30 днів
|$ 0
|-4.73%
|60 днів
|$ 0
|-1.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fidance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+4.07%
+3.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fidance is a play-to-earn NFT blockchain game in the Metaverse that will allow investors the ability to own assets, participate in metaverse dance games, buy NFTs and much more. Combining a multi-billion dollar business, a fully verifiable blockchain and unlimited earning potential due to NFT and decentralized community participation – there are no limits to growth FiDance!
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