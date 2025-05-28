Сьогоднішня ціна FibSwap DEX (FIBO)

Поточна ціна FibSwap DEX (FIBO) сьогодні становить 0,00351304 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FIBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FibSwap DEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33,32K USD

- зміна ціни FibSwap DEX протягом дня — -12,63%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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