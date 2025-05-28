Ціна FibSwap DEX (FIBO)
Поточна ціна FibSwap DEX (FIBO) сьогодні становить 0,00351304 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FIBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FibSwap DEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33,32K USD
- зміна ціни FibSwap DEX протягом дня — -12,63%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FibSwap DEX до USD становила $ -0,000508252808131117.
За останні 30 днів зміна ціни FibSwap DEX до USD становила $ -0,0031392954.
За останні 60 днів зміна ціни FibSwap DEX до USD становила $ +0,0021470105.
За останні 90 днів зміна ціни FibSwap DEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000508252808131117
|-12,63%
|30 днів
|$ -0,0031392954
|-89,36%
|60 днів
|$ +0,0021470105
|+61,12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FibSwap DEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13,71%
-12,63%
-30,37%
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