Ціна Fiber Network (FIBER)
Поточна ціна Fiber Network (FIBER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.90K USD. Ціна FIBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fiber Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.48 USD
- зміна ціни Fiber Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fiber Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fiber Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fiber Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fiber Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-14.84%
|60 днів
|$ 0
|+25.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fiber Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Fiber Network, a pioneering DeFi initiative set to revolutionize both cloud computing and decentralized finance. Fiber Network stands at the forefront of technological innovation, providing a state-of-the-art solution that enhances your digital operations with unparalleled speed and security. What is Fiber Network? We are an advanced DeFi platform offering premium computing environments that combine exceptional network performance with stringent privacy measures. Our flagship offering, 'Personal Space,' provides clients with access to high-speed, secure computing resources, including top-tier Wi-Fi and comprehensive VPN protection. This solution addresses the common issues of personal device vulnerabilities and slow internet speeds, ensuring that users benefit from optimized performance and encrypted data protection through our sophisticated fiber-optic infrastructure.
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