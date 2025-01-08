Сьогоднішня ціна Fiber Network (FIBER)

Поточна ціна Fiber Network (FIBER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.90K USD. Ціна FIBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fiber Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.48 USD

- зміна ціни Fiber Network протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 7.52M USD

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