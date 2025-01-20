Сьогоднішня ціна Fiat24 USD (USD24)

Поточна ціна Fiat24 USD (USD24) сьогодні становить 0.997554 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USD24 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fiat24 USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 462.68 USD

- зміна ціни Fiat24 USD протягом дня — +0.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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