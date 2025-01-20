Ціна Fiat24 USD (USD24)
Поточна ціна Fiat24 USD (USD24) сьогодні становить 0.997554 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USD24 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fiat24 USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 462.68 USD
- зміна ціни Fiat24 USD протягом дня — +0.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fiat24 USD до USD становила $ +0.0088265.
За останні 30 днів зміна ціни Fiat24 USD до USD становила $ +0.0063659906.
За останні 60 днів зміна ціни Fiat24 USD до USD становила $ +0.0087195197.
За останні 90 днів зміна ціни Fiat24 USD до USD становила $ +0.0066214984820392.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0088265
|+0.89%
|30 днів
|$ +0.0063659906
|+0.64%
|60 днів
|$ +0.0087195197
|+0.87%
|90 днів
|$ +0.0066214984820392
|+0.67%
Останній аналіз цін Fiat24 USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.89%
-2.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fiat24 is a Swiss payment platform offering cash accounts. The product Fiat24 is owned and maintained by SR Saphirstein AG in Zurich, Switzerland. SR Saphirstein AG holds a Fintech license by the Swiss Market Supervisory Authority (FINMA). Fiat24 tokenises the clients` deposits which are owned and controlled by the clients. Therefore, Fiat24 issues ERC20 tokens USD24, EUR24, CHF24 and GBP24 for the clients` deposits. The tokens are used for P2P as well as merchant payments.
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