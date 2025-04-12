Сьогоднішня ціна FIAS (FIAS)

Поточна ціна FIAS (FIAS) сьогодні становить 0.02897022 USD з ринковою капіталізацією $ 3.59M USD. Ціна FIAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FIAS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FIAS протягом дня — -1.45%

- циркуляційна пропозиція – 123.91M USD

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