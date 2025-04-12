Ціна FIAS (FIAS)
Поточна ціна FIAS (FIAS) сьогодні становить 0.02897022 USD з ринковою капіталізацією $ 3.59M USD. Ціна FIAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FIAS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FIAS протягом дня — -1.45%
- циркуляційна пропозиція – 123.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FIAS до USD становила $ -0.00042629164022197.
За останні 30 днів зміна ціни FIAS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FIAS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FIAS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00042629164022197
|-1.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FIAS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-1.45%
-26.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.
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