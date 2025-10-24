Інформація щодо ціни FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001594 $ 0,00001594 $ 0,00001594 Мін. за 24 год $ 0,0000165 $ 0,0000165 $ 0,0000165 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001594$ 0,00001594 $ 0,00001594 Макс. за 24 год $ 0,0000165$ 0,0000165 $ 0,0000165 Рекордний максимум $ 0,0023592$ 0,0023592 $ 0,0023592 Найнижча ціна $ 0,00001536$ 0,00001536 $ 0,00001536 Зміна ціни (за 1 год) -0,73% Зміна ціни (1 дн.) +1,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,21%

Актуальна ціна FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) становить $0,00001625. За останні 24 години RAGEGUY торгувався між мінімумом у $ 0,00001594 і максимумом у $ 0,0000165, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RAGEGUY становить $ 0,0023592, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001536.

Що стосується короткострокових результатів, то RAGEGUY змінився на -0,73% за останню годину, +1,22% за 24 години та на -3,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

Ринкова капіталізація $ 16,24K$ 16,24K $ 16,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,24K$ 16,24K $ 16,24K Циркуляційне постачання 999,45M 999,45M 999,45M Загальна пропозиція 999 451 745,322127 999 451 745,322127 999 451 745,322127

Поточна ринкова капіталізація FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU — $ 16,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RAGEGUY — 999,45M, зі загальною пропозицією 999451745.322127. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,24K.