Інформація щодо ціни Ferretcoin (FEC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -7,26% Зміна ціни (1 дн.) -6,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,73%

Актуальна ціна Ferretcoin (FEC) становить --. За останні 24 години FEC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FEC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FEC змінився на -7,26% за останню годину, -6,10% за 24 години та на -2,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ferretcoin (FEC)

Ринкова капіталізація $ 5,57K$ 5,57K $ 5,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,57K$ 5,57K $ 5,57K Циркуляційне постачання 999,46M 999,46M 999,46M Загальна пропозиція 999 463 732,215859 999 463 732,215859 999 463 732,215859

Поточна ринкова капіталізація Ferretcoin — $ 5,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FEC — 999,46M, зі загальною пропозицією 999463732.215859. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,57K.