Ціна Ferret AI (FERRET)
Поточна ціна Ferret AI (FERRET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FERRET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ferret AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20 USD
- зміна ціни Ferret AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ferret AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ferret AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ferret AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ferret AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.44%
|60 днів
|$ 0
|-25.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ferret AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ferret AI researchers quietly revealed ‘Ferret’. Ferret is a new open-source multimodal LLM that can use regions of images for queries.With this, and the recent rumors of an upgraded version of Siri at WWDC.
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