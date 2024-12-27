Ціна FERG (FERG)
Поточна ціна FERG (FERG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.66K USD. Ціна FERG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FERG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38K USD
- зміна ціни FERG протягом дня — -9.79%
- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FERG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FERG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FERG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FERG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.79%
|30 днів
|$ 0
|-68.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FERG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.14%
-9.79%
-16.80%
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