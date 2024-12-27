Сьогоднішня ціна FERG (FERG)

Поточна ціна FERG (FERG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.66K USD. Ціна FERG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FERG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38K USD

- зміна ціни FERG протягом дня — -9.79%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

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