Сьогоднішня ціна Fentanyl Dragon (FENTANYL)

Поточна ціна Fentanyl Dragon (FENTANYL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FENTANYL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fentanyl Dragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD

- зміна ціни Fentanyl Dragon протягом дня — +18.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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