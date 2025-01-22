Ціна Fentanyl Dragon (FENTANYL)
Поточна ціна Fentanyl Dragon (FENTANYL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FENTANYL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fentanyl Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD
- зміна ціни Fentanyl Dragon протягом дня — +18.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fentanyl Dragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fentanyl Dragon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fentanyl Dragon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fentanyl Dragon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.90%
|30 днів
|$ 0
|+106.26%
|60 днів
|$ 0
|-5.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fentanyl Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+18.90%
+7.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fentanyl Dragon $FENTANYL a token created on Solana chain to change the crypto world. The Fentanyl Dragon has taken over America. He owns your debt, vaccines, and is sending drugs into your streets… now he comes to take on Sol with $FENTANYL To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. In conclusion, Fentanyl Dragon is a community-based meme coin project that combines humor, engagement, and social responsibility. With its focus on community-driven initiatives and support for charitable causes, Fentanyl Dragon aims to create a fun and positive environment for its members while acknowledging the speculative nature of meme coins.
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