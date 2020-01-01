Токеноміка Fenix (FNX) Дізнайтеся ключову інформацію про Fenix (FNX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fenix (FNX) Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. Офіційний вебсайт: https://www.fenixfinance.io/ Купити FNX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fenix (FNX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fenix (FNX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,27K $ 12,27K $ 12,27K Загальна пропозиція: $ 148,89M $ 148,89M $ 148,89M Циркуляційна пропозиція: $ 20,16M $ 20,16M $ 20,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 90,64K $ 90,64K $ 90,64K Історичний максимум: $ 0,078964 $ 0,078964 $ 0,078964 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00060876 $ 0,00060876 $ 0,00060876 Дізнайтеся більше про ціну Fenix (FNX)

Токеноміка Fenix (FNX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fenix (FNX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FNX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FNX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FNX, досліджуйте ціну токена FNX в реальному часі!

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