Сьогоднішня ціна Fenix (FNX)

Поточна ціна Fenix (FNX) сьогодні становить 0.066687 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна FNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fenix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.61K USD

- зміна ціни Fenix протягом дня — -0.98%

- циркуляційна пропозиція – 16.77M USD

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