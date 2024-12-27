Ціна Fenix (FNX)
Поточна ціна Fenix (FNX) сьогодні становить 0.066687 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна FNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fenix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.61K USD
- зміна ціни Fenix протягом дня — -0.98%
- циркуляційна пропозиція – 16.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fenix до USD становила $ -0.00066289989103767.
За останні 30 днів зміна ціни Fenix до USD становила $ +0.0065258697.
За останні 60 днів зміна ціни Fenix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fenix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00066289989103767
|-0.98%
|30 днів
|$ +0.0065258697
|+9.79%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fenix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-0.98%
+12.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.
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