Інформація щодо ціни Felysyum (FELY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,336835 $ 0,336835 $ 0,336835 Мін. за 24 год $ 0,347615 $ 0,347615 $ 0,347615 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,336835$ 0,336835 $ 0,336835 Макс. за 24 год $ 0,347615$ 0,347615 $ 0,347615 Рекордний максимум $ 0,356321$ 0,356321 $ 0,356321 Найнижча ціна $ 0,240519$ 0,240519 $ 0,240519 Зміна ціни (за 1 год) +0,58% Зміна ціни (1 дн.) -0,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,81%

Актуальна ціна Felysyum (FELY) становить $0,343017. За останні 24 години FELY торгувався між мінімумом у $ 0,336835 і максимумом у $ 0,347615, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FELY становить $ 0,356321, тоді як його історичний мінімум — $ 0,240519.

Що стосується короткострокових результатів, то FELY змінився на +0,58% за останню годину, -0,97% за 24 години та на -1,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Felysyum (FELY)

Ринкова капіталізація $ 14,97M$ 14,97M $ 14,97M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 170,99M$ 170,99M $ 170,99M Циркуляційне постачання 43,77M 43,77M 43,77M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Felysyum — $ 14,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FELY — 43,77M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,99M.