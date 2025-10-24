Актуальна ціна Felysyum сьогодні становить 0,343017 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FELY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FELY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Felysyum сьогодні становить 0,343017 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FELY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FELY на MEXC вже зараз.

$0,343017
-0,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Felysyum (FELY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:00:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Felysyum (FELY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,336835
Мін. за 24 год
$ 0,347615
Макс. за 24 год

$ 0,336835
$ 0,347615
$ 0,356321
$ 0,240519
+0,58%

-0,97%

-1,81%

-1,81%

Актуальна ціна Felysyum (FELY) становить $0,343017. За останні 24 години FELY торгувався між мінімумом у $ 0,336835 і максимумом у $ 0,347615, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FELY становить $ 0,356321, тоді як його історичний мінімум — $ 0,240519.

Що стосується короткострокових результатів, то FELY змінився на +0,58% за останню годину, -0,97% за 24 години та на -1,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Felysyum (FELY)

$ 14,97M
--
$ 170,99M
43,77M
500 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Felysyum — $ 14,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FELY — 43,77M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,99M.

Історія ціни Felysyum (FELY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Felysyum до USD становила $ -0,003362283965009.
За останні 30 днів зміна ціни Felysyum до USD становила $ +0,0400281973.
За останні 60 днів зміна ціни Felysyum до USD становила $ +0,0811087707.
За останні 90 днів зміна ціни Felysyum до USD становила $ +0,08606337092294046.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,003362283965009-0,97%
30 днів$ +0,0400281973+11,67%
60 днів$ +0,0811087707+23,65%
90 днів$ +0,08606337092294046+33,49%

Що таке Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Felysyum (USD)

Скільки коштуватиме Felysyum (FELY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Felysyum (FELY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Felysyum.

Перегляньте прогноз ціни Felysyum вже зараз!

FELY до місцевих валют

Токеноміка Felysyum (FELY)

Розуміння токеноміки Felysyum (FELY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FELY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Felysyum (FELY)

Скільки сьогодні коштує Felysyum (FELY)?
Актуальна ціна FELY у USD становить 0,343017 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FELY до USD?
Поточна ціна FELY до USD — $ 0,343017. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Felysyum?
Ринкова капіталізація FELY — $ 14,97M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FELY?
Циркуляційна пропозиція FELY — 43,77M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FELY?
FELY досяг історичної максимальної ціни у 0,356321 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FELY?
Історична мінімальна ціна FELY становила 0,240519 USD.
Який обсяг торгівлі FELY?
Актуальний обсяг торгівлі FELY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FELY цього року?
FELY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FELY для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Felysyum (FELY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.