Ціна Fely (FELY)
Поточна ціна Fely (FELY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 376.84K USD. Ціна FELY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fely:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50 USD
- зміна ціни Fely протягом дня — +0.81%
- циркуляційна пропозиція – 8.89B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fely до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fely до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fely до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fely до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.81%
|30 днів
|$ 0
|-18.75%
|60 днів
|$ 0
|+5.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fely: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
+0.81%
+2.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community.
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