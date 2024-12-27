Сьогоднішня ціна Fely (FELY)

Поточна ціна Fely (FELY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 376.84K USD. Ціна FELY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fely:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50 USD

- зміна ціни Fely протягом дня — +0.81%

- циркуляційна пропозиція – 8.89B USD

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