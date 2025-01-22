Ціна Fellaz (FLZ)
Поточна ціна Fellaz (FLZ) сьогодні становить 1.99 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fellaz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.19M USD
- зміна ціни Fellaz протягом дня — +0.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fellaz до USD становила $ +0.00755166.
За останні 30 днів зміна ціни Fellaz до USD становила $ -0.0187217210.
За останні 60 днів зміна ціни Fellaz до USD становила $ -0.2058077900.
За останні 90 днів зміна ціни Fellaz до USD становила $ -0.4496737816837324.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00755166
|+0.38%
|30 днів
|$ -0.0187217210
|-0.94%
|60 днів
|$ -0.2058077900
|-10.34%
|90 днів
|$ -0.4496737816837324
|-18.43%
Останній аналіз цін Fellaz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.38%
-2.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fellaz is a platform for creators and their audiences, enabling the development of diverse and unique entertainment content across various mediums such as films, music, games, sports and more.
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