Сьогоднішня ціна FELLA (FELLA)

Поточна ціна FELLA (FELLA) сьогодні становить 0.00346989 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FELLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FELLA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.62 USD

- зміна ціни FELLA протягом дня — +1.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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