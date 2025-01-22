Ціна FELLA (FELLA)
Поточна ціна FELLA (FELLA) сьогодні становить 0.00346989 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FELLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FELLA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.62 USD
- зміна ціни FELLA протягом дня — +1.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FELLA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FELLA до USD становила $ -0.0000546799.
За останні 60 днів зміна ціни FELLA до USD становила $ -0.0004889092.
За останні 90 днів зміна ціни FELLA до USD становила $ +0.0002477924679669256.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.92%
|30 днів
|$ -0.0000546799
|-1.57%
|60 днів
|$ -0.0004889092
|-14.09%
|90 днів
|$ +0.0002477924679669256
|+7.69%
Останній аналіз цін FELLA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.92%
+3.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FELLA, the primary currency for the Based Fellas ecosystem. Provides a medium to funnel utility fees into a liquid asset and reward all Based Fellas.
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