Ціна Felix the lazer cat ($PEOW)
Поточна ціна Felix the lazer cat ($PEOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PEOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Felix the lazer cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.83K USD
- зміна ціни Felix the lazer cat протягом дня — +6.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Felix the lazer cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Felix the lazer cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Felix the lazer cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Felix the lazer cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.57%
|30 днів
|$ 0
|-19.90%
|60 днів
|$ 0
|-47.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Felix the lazer cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+6.57%
-17.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PEOW is a community token centered around the iconic character Felix, a cat known for understanding laser technology. Its goal is to foster a community-driven meme while also contributing to charitable causes. PEOW aims to become a prominent ambassador for cryptocurrencies in the philanthropic sector by leveraging the power of memes.
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