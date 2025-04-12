Ціна Felix feUSD (FEUSD)
Поточна ціна Felix feUSD (FEUSD) сьогодні становить 0.999737 USD з ринковою капіталізацією $ 22.32M USD. Ціна FEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Felix feUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Felix feUSD протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 22.34M USD
Отримуйте оновлення цін FEUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FEUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ +0.00539828.
За останні 30 днів зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00539828
|+0.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Felix feUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+0.54%
-0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FEUSD до VND
₫25,634.256417
|1 FEUSD до AUD
A$1.58958183
|1 FEUSD до GBP
￡0.75980012
|1 FEUSD до EUR
€0.87976856
|1 FEUSD до USD
$0.999737
|1 FEUSD до MYR
RM4.41883754
|1 FEUSD до TRY
₺38.04999022
|1 FEUSD до JPY
¥143.49225161
|1 FEUSD до RUB
₽83.19811314
|1 FEUSD до INR
₹86.05736096
|1 FEUSD до IDR
Rp16,662.27666842
|1 FEUSD до KRW
₩1,420.07642165
|1 FEUSD до PHP
₱57.16496166
|1 FEUSD до EGP
￡E.51.2865081
|1 FEUSD до BRL
R$5.85845882
|1 FEUSD до CAD
C$1.37963706
|1 FEUSD до BDT
৳121.49803761
|1 FEUSD до NGN
₦1,597.01987328
|1 FEUSD до UAH
₴41.3891118
|1 FEUSD до VES
Bs70.981327
|1 FEUSD до PKR
Rs280.34624954
|1 FEUSD до KZT
₸516.65408423
|1 FEUSD до THB
฿33.46119739
|1 FEUSD до TWD
NT$32.36148669
|1 FEUSD до AED
د.إ3.66903479
|1 FEUSD до CHF
Fr0.80978697
|1 FEUSD до HKD
HK$7.74796175
|1 FEUSD до MAD
.د.م9.2975541
|1 FEUSD до MXN
$20.32465321