Сьогоднішня ціна Felix feUSD (FEUSD)

Поточна ціна Felix feUSD (FEUSD) сьогодні становить 0.999737 USD з ринковою капіталізацією $ 22.32M USD. Ціна FEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Felix feUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Felix feUSD протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 22.34M USD

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