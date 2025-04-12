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Ціна Felix feUSD (FEUSD)

USD

Графік ціни Felix feUSD (FEUSD) в реальному часі

$1.002
$1.002$1.002
+0.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Felix feUSD (FEUSD)

Поточна ціна Felix feUSD (FEUSD) сьогодні становить 0.999737 USD з ринковою капіталізацією $ 22.32M USD. Ціна FEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Felix feUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Felix feUSD протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 22.34M USD

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Цінові показники Felix feUSD (FEUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ +0.00539828.
За останні 30 днів зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Felix feUSD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00539828+0.54%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Felix feUSD (FEUSD)

Останній аналіз цін Felix feUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.989028
$ 0.989028$ 0.989028

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.067
$ 1.067$ 1.067

+0.33%

+0.54%

-0.90%

Ринкова інформація Felix feUSD (FEUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 22.32M
$ 22.32M$ 22.32M

--
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22.34M
22.34M 22.34M

Що таке Felix feUSD (FEUSD)

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Ресурс Felix feUSD (FEUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FEUSD до місцевих валют

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1 FEUSD до AUD
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1 FEUSD до GBP
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1 FEUSD до EUR
0.87976856
1 FEUSD до USD
$0.999737
1 FEUSD до MYR
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1 FEUSD до TRY
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1 FEUSD до JPY
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1 FEUSD до PHP
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