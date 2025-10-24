Інформація щодо ціни Felis (FELIS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +3,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,57%

Актуальна ціна Felis (FELIS) становить --. За останні 24 години FELIS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FELIS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FELIS змінився на 0,00% за останню годину, +3,74% за 24 години та на -31,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Felis (FELIS)

Ринкова капіталізація $ 23,52K$ 23,52K $ 23,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60,58K$ 60,58K $ 60,58K Циркуляційне постачання 311,12B 311,12B 311,12B Загальна пропозиція 801 328 527 551,2377 801 328 527 551,2377 801 328 527 551,2377

Поточна ринкова капіталізація Felis — $ 23,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FELIS — 311,12B, зі загальною пропозицією 801328527551.2377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60,58K.