Токеноміка Felicette the Space Cat (FELICETTE) Дізнайтеся ключову інформацію про Felicette the Space Cat (FELICETTE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Felicette the Space Cat (FELICETTE) Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself. Офіційний вебсайт: https://www.felicette.cc Купити FELICETTE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Felicette the Space Cat (FELICETTE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Felicette the Space Cat (FELICETTE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,33K $ 19,33K $ 19,33K Загальна пропозиція: $ 688,63M $ 688,63M $ 688,63M Циркуляційна пропозиція: $ 688,63M $ 688,63M $ 688,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,33K $ 19,33K $ 19,33K Історичний максимум: $ 0,00185156 $ 0,00185156 $ 0,00185156 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Felicette the Space Cat (FELICETTE)

Токеноміка Felicette the Space Cat (FELICETTE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Felicette the Space Cat (FELICETTE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FELICETTE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FELICETTE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FELICETTE, досліджуйте ціну токена FELICETTE в реальному часі!

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