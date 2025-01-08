Сьогоднішня ціна Felicette the Space Cat (FELICETTE)

Поточна ціна Felicette the Space Cat (FELICETTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.86K USD. Ціна FELICETTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Felicette the Space Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.44 USD

- зміна ціни Felicette the Space Cat протягом дня — -8.71%

- циркуляційна пропозиція – 688.63M USD

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