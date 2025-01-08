Ціна Felicette the Space Cat (FELICETTE)
Поточна ціна Felicette the Space Cat (FELICETTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.86K USD. Ціна FELICETTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Felicette the Space Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.44 USD
- зміна ціни Felicette the Space Cat протягом дня — -8.71%
- циркуляційна пропозиція – 688.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Felicette the Space Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Felicette the Space Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Felicette the Space Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Felicette the Space Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.71%
|30 днів
|$ 0
|-18.25%
|60 днів
|$ 0
|-11.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Felicette the Space Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-8.71%
-31.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.
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