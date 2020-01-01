Токеноміка Feisty Doge NFT (NFD) Дізнайтеся ключову інформацію про Feisty Doge NFT (NFD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Feisty Doge NFT (NFD) Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Офіційний вебсайт: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 Купити NFD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Feisty Doge NFT (NFD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Feisty Doge NFT (NFD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,94M $ 5,94M $ 5,94M Загальна пропозиція: $ 100,01B $ 100,01B $ 100,01B Циркуляційна пропозиція: $ 56,04B $ 56,04B $ 56,04B FDV (повністю розведена вартість): $ 10,60M $ 10,60M $ 10,60M Історичний максимум: $ 0,00103774 $ 0,00103774 $ 0,00103774 Історичний мінімум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Поточна ціна: $ 0,00010601 $ 0,00010601 $ 0,00010601 Дізнайтеся більше про ціну Feisty Doge NFT (NFD)

Токеноміка Feisty Doge NFT (NFD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Feisty Doge NFT (NFD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NFD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NFD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NFD, досліджуйте ціну токена NFD в реальному часі!

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