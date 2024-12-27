Ціна Feisty Doge NFT (NFD)
Поточна ціна Feisty Doge NFT (NFD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.83M USD. Ціна NFD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Feisty Doge NFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.97K USD
- зміна ціни Feisty Doge NFT протягом дня — +2.54%
- циркуляційна пропозиція – 56.04B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Feisty Doge NFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Feisty Doge NFT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Feisty Doge NFT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Feisty Doge NFT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.54%
|30 днів
|$ 0
|-54.09%
|60 днів
|$ 0
|+9.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Feisty Doge NFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
+2.54%
-1.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art
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