Сьогоднішня ціна Feisty Doge NFT (NFD)

Поточна ціна Feisty Doge NFT (NFD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.83M USD. Ціна NFD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Feisty Doge NFT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.97K USD

- зміна ціни Feisty Doge NFT протягом дня — +2.54%

- циркуляційна пропозиція – 56.04B USD

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