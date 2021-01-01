Токеноміка Fei USD (FEI) Дізнайтеся ключову інформацію про Fei USD (FEI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fei USD (FEI) FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Офіційний вебсайт: https://fei.money/ Купити FEI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fei USD (FEI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fei USD (FEI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Загальна пропозиція: $ 3,64M $ 3,64M $ 3,64M Циркуляційна пропозиція: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,62M $ 3,62M $ 3,62M Історичний максимум: $ 5,55 $ 5,55 $ 5,55 Історичний мінімум: $ 0,15544 $ 0,15544 $ 0,15544 Поточна ціна: $ 0,994136 $ 0,994136 $ 0,994136 Дізнайтеся більше про ціну Fei USD (FEI)

Токеноміка Fei USD (FEI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fei USD (FEI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FEI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FEI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FEI, досліджуйте ціну токена FEI в реальному часі!

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