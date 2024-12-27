Ціна Fei USD (FEI)
Поточна ціна Fei USD (FEI) сьогодні становить 0.960213 USD з ринковою капіталізацією $ 7.36M USD. Ціна FEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fei USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.48K USD
- зміна ціни Fei USD протягом дня — -1.30%
- циркуляційна пропозиція – 7.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fei USD до USD становила $ -0.0126525277865515.
За останні 30 днів зміна ціни Fei USD до USD становила $ -0.0364842531.
За останні 60 днів зміна ціни Fei USD до USD становила $ -0.0500983451.
За останні 90 днів зміна ціни Fei USD до USD становила $ -0.0364301157813128.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0126525277865515
|-1.30%
|30 днів
|$ -0.0364842531
|-3.79%
|60 днів
|$ -0.0500983451
|-5.21%
|90 днів
|$ -0.0364301157813128
|-3.65%
Останній аналіз цін Fei USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.27%
-1.30%
-3.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5
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