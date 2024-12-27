Сьогоднішня ціна Fei USD (FEI)

Поточна ціна Fei USD (FEI) сьогодні становить 0.960213 USD з ринковою капіталізацією $ 7.36M USD. Ціна FEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fei USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.48K USD

- зміна ціни Fei USD протягом дня — -1.30%

- циркуляційна пропозиція – 7.69M USD

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