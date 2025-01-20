Ціна feetcoin (FEETCOIN)
Поточна ціна feetcoin (FEETCOIN) сьогодні становить 0.00122862 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна FEETCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності feetcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 410.46K USD
- зміна ціни feetcoin протягом дня — -37.24%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни feetcoin до USD становила $ -0.000729316755745911.
За останні 30 днів зміна ціни feetcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни feetcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни feetcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000729316755745911
|-37.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін feetcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.52%
-37.24%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Feetcoin is a playful and community-driven meme token designed to unite and engage members of the Solana ecosystem. By leveraging the universal appeal of humor and creativity, Feetcoin centers its efforts on sharing entertaining and lighthearted foot memes. Additionally, it fosters unique collaborations with foot models to bring an extra layer of engagement and novelty to its community-building efforts.
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