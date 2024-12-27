Ціна Feenix (FEENIX)
Поточна ціна Feenix (FEENIX) сьогодні становить 0.0010616 USD з ринковою капіталізацією $ 849.28K USD. Ціна FEENIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Feenix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.77K USD
- зміна ціни Feenix протягом дня — +7.70%
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Feenix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Feenix до USD становила $ -0.0005521827.
За останні 60 днів зміна ціни Feenix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Feenix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.70%
|30 днів
|$ -0.0005521827
|-52.01%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Feenix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.93%
+7.70%
+13.85%
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