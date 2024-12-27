Сьогоднішня ціна Feenix (FEENIX)

Поточна ціна Feenix (FEENIX) сьогодні становить 0.0010616 USD з ринковою капіталізацією $ 849.28K USD. Ціна FEENIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Feenix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.77K USD

- зміна ціни Feenix протягом дня — +7.70%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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