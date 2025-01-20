Ціна Feels Good Man (FGM)
Поточна ціна Feels Good Man (FGM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FGM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Feels Good Man:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.75K USD
- зміна ціни Feels Good Man протягом дня — -16.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Feels Good Man до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Feels Good Man до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Feels Good Man до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Feels Good Man до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.34%
|30 днів
|$ 0
|-58.10%
|60 днів
|$ 0
|-81.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Feels Good Man: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.50%
-16.34%
-28.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
'Feels Good Man' is the memecoin that brings joy to the blockchain! Inspired by the positivity of internet culture. 'Feels Good Man' aims to spread smiles and laughter while providing a fun and rewarding cryptocurrency experience.
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