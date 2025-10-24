Інформація щодо ціни Feels Good (GOOD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) -2,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,91%

Актуальна ціна Feels Good (GOOD) становить --. За останні 24 години GOOD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOOD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOOD змінився на -0,26% за останню годину, -2,42% за 24 години та на +13,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Feels Good (GOOD)

Ринкова капіталізація $ 183,21K$ 183,21K $ 183,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 183,21K$ 183,21K $ 183,21K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 970 362,044879 999 970 362,044879 999 970 362,044879

Поточна ринкова капіталізація Feels Good — $ 183,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOOD — 999,97M, зі загальною пропозицією 999970362.044879. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 183,21K.