Інформація щодо ціни Feedz (FEEDZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,00006602 Найнижча ціна $ 0,00001262 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -4,38%

Актуальна ціна Feedz (FEEDZ) становить $0,00001274. За останні 24 години FEEDZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FEEDZ становить $ 0,00006602, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001262.

Що стосується короткострокових результатів, то FEEDZ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -4,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Feedz (FEEDZ)

Ринкова капіталізація $ 12,74K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,74K Циркуляційне постачання 999,96M Загальна пропозиція 999 959 005,7997643

Поточна ринкова капіталізація Feedz — $ 12,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FEEDZ — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959005.7997643. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,74K.