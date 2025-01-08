Ціна Feeder Finance (FEED)
Поточна ціна Feeder Finance (FEED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.45K USD. Ціна FEED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Feeder Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47 USD
- зміна ціни Feeder Finance протягом дня — -1.08%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Feeder Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Feeder Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Feeder Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Feeder Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.08%
|30 днів
|$ 0
|-6.68%
|60 днів
|$ 0
|+24.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Feeder Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-1.08%
-1.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31
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