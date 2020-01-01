Токеноміка Feed The World (FW) Дізнайтеся ключову інформацію про Feed The World (FW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Feed The World (FW) Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most. Офіційний вебсайт: https://app.feedtheworldinitiative.org Whitepaper: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf Купити FW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Feed The World (FW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Feed The World (FW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Загальна пропозиція: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Циркуляційна пропозиція: $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,39M $ 2,39M $ 2,39M Історичний максимум: $ 0,00180687 $ 0,00180687 $ 0,00180687 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00159611 $ 0,00159611 $ 0,00159611 Дізнайтеся більше про ціну Feed The World (FW)

Токеноміка Feed The World (FW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Feed The World (FW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FW, досліджуйте ціну токена FW в реальному часі!

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