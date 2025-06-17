Сьогоднішня ціна Feed The World (FW)

Поточна ціна Feed The World (FW) сьогодні становить 0,0016431 USD з ринковою капіталізацією $ 1,87M USD. Ціна FW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Feed The World:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Feed The World протягом дня — +3,34%

- циркуляційна пропозиція – 1,14B USD

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