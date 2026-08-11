Сьогоднішня ціна Feed The People

Поточна ціна Feed The People (FTP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FTP до USD становить $ 0 за FTP.

Feed The People наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 70 391, з циркуляційною пропозицією у 999,78M FTP. Протягом останніх 24 годин FTP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01172217, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FTP змінився на -0,12% за останню годину та на +45,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Feed The People (FTP)

Ринкова капіталізація $ 70,39K$ 70,39K $ 70,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 70,39K$ 70,39K $ 70,39K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999 783 701,542806 999 783 701,542806 999 783 701,542806

Поточна ринкова капіталізація Feed The People — $ 70,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FTP — 999,78M, зі загальною пропозицією 999783701.542806. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,39K.